Approvato bilancio UE, Sassoli: "Ora può partire piano Marshall europeo"

(Teleborsa) - Ilhacon 548 voti a favore, 81 contrari e 66 astenuti il pacchetto economico che comprende il prossimoe il. La plenaria ha dato il via libera al Quadro finanziario pluriennale (QFP), per far sì che il sostegno dell'Unione europea possa arrivare ai cittadini dall'inizio del prossimo anno."È un: abbiamo ottenuto", ha commentato il presidente dell'Europarlamento,"Questo bilancio - ha continuato - destinerà un terzo delle sue risorse alla trasformazione verde dell'economia nel segno del Green Deal e della trasformazione digitale". Ora "per uscire dalla drammatica crisi generata dal Covid-19, e porre le basi di un nuovo inizio: un'Europa più verde e più giusta"."Per la prima volta nella storia dell'Unione - ha sottolineato ancora Sassoli - abbiamo ottenuto che le risorse del bilancio europeo sianoin tutta Europa". La "prossima tappa", ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo sarà quella delle nuove risorse proprie per il bilancio, con "unain Europa". "Adesso - ha concluso Sassoli - è il momento di avere il coraggio politico e ideale di realizzare questa trasformazione radicale. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE eletta dai cittadini e sarà in prima fila nel difendere i loro interessi".