Borse UE in rialzo assieme a Piazza Affari. Occhi puntati su Fed

(Teleborsa) -, che si allineano alle ottime performance di Wall Street e dei mercati asiatici , sull'attesa degli effetti dei vaccini e dei nuovi piani di stimolo (monetari e fiscali). I riflettori oggi sono puntati sulle decisioni della Fed Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,22. Si riduce di poco lo, che si porta a +108 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,49%.su di giri(+1,64%), andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,15%, ben impostata, che segna un forte rialzo dello 0,84%. Bene anche il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,73% suldi Piazza Affari, acquisti a piene mani su(+2,13%).Effervescente, con un progresso del 2,04%.avanza del 2%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,89%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -0,96%.Debole, che registra una flessione dello 0,72%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,28%),(+1,95%),(+1,94%) e(+1,87%).Vendite su, che prosegue le contrattazioni a -5,33% a causa delle divergenze con Banco BPM Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.