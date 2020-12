Chiusura in positivo delle Borse europee, piatta Milano

FTSE MIB

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Vendite al dettaglio

sanitario

utility

bancario

tecnologia

materie prime

Nexi

Amplifon

Interpump

Recordati

Leonardo

Prysmian

Intesa Sanpaolo

BPER

Datalogic

Banca Farmafactoring

Anima Holding

El.En

Fincantieri

Tod's

Cerved Group

Credem

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, anche se lascia sul terreno i guadagni della mattina sulla scia della debolezza di Wall Street dopo il dato peggiore delle stime sulle vendite al dettaglio USA di novembre. In questo momento, la piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,21%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,218. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.854,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,36%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,50%.incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,52%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,88%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,23% a 21.987 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.929 punti.Pressoché invariato il(+0,09%); sale il(+0,82%).(+2,80%),(+1,43%) e(+1,31%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-1,37%),(-0,52%) e(-0,44%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,66%.Decolla, con un importante progresso del 2,53%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,30%.Svettache segna un importante progresso del 2,19%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,16%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,91%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,35%.del FTSE MidCap,(+4,47%),(+2,59%),(+2,33%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,37%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,25%.In caduta libera, che affonda del 3,00%.