Comal sbarca su AIM Italia: titolo in rally al debutto

Comal

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, chein Borsa il primo giorno di trattazione all'La società ha chiuso il collocamento ad un corrispettivo di 2 euro con una. Il flottante al momento dell’ammissione era del 34,78% e la capitalizzazione a 23 milioni di euro.Comal, che uno dei principali operatori in Italia per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, è lasul mercato dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 134 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia."Il mercato AIM Italia si è progressivamente consolidato come uno strumento ideale di sviluppo per le PMI dinamiche e competitive in cerca di capitali per finanziare i progetti di crescita e internazionalizzazione", ha commentato, Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets di Borsa Italiana."Comal si è affermata come pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in Grid Parity. Il nostro obiettivo è sempre stato seguire un percorso di crescita di miglioramento continuo, pertanto siamo molto orgogliosi del nostro ingresso in Borsa che ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business", ha affermato l'AdLa società è stata assistita da Alantra in qualità di Nomad e Global Coordinator, MIT Sim è Specialist dell’operazione.