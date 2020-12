Confcommercio-Fipe, positivi nuovi contributi a fondo perduto di Regione Lombardia

(Teleborsa) - "Unche questa volta include, tra gli altri, anche il, uno tra i più duramente colpiti da crisi e calo dei fatturati". È questo il commento di(la Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Lombardia all'ulteriore estensione della misura "", che prevede nuovistanziati dalla Regione per"Si tratta di un apprezzato segnale di attenzione da parte della Regione e, in particolare, degli assessori Davide Caparini e Alessandro Mattinzoli - ha commentato Confcommercio Lombardia -. Positiva, inoltre, l', così come la riapertura delle precedenti finestre di presentazione delle domande che consentirà anche a chi non aveva fatto in tempo di poter richiedere i contributi a fondo perduto". "Non dobbiamo dimenticare però che il momento è ancora drammatico. Questa nuova estensione di Si!Lombardia sarà certamente una parziale boccata di ossigeno, ma resta il fatto che l'entità delle perdite per la ristorazione è elevatissima" puntualizzano Confcommercio Lombardia e Fipe Lombardia., e sarà così anche fino a marzo per un'impresa su tre. C'è inoltre grandesulle attività previsto nell'imminente periodo delle feste a pochi giorni dall'avvio in Lombardia della zona gialla, prospettiva che genera instabilità e incertezze sulla tenuta dell'intero comparto. Come se non bastasse, l'andamento dei consumi legati al Natale in Lombardia è fortemente negativo, con un calo di 1,6 miliardi rispetto a dicembre 2019". "Per questo accogliamo con favore le azioni di ristoro come quella prevista da Regione Lombardia, ma ribadiamo - concludono Confcommercio Lombardia e Fipe Lombardia - che l'attenzione nei confronti delle imprese deve restare alta. Occorre garantire risposte veloci e concrete per migliaia di attività che meritano di avere una reale prospettiva di futuro".