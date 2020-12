Dagli "auto-regali" al brindisi via web: come sarà il Natale 2020?

(Teleborsa) - Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia che ci separa dalla fine del, un anno sotto il segno della pandemia che di certo non dimenticheremo. Mesi diche ci hanno anche visti uniti nelle difficoltà.Sarà unda tutti quelli che abbiamo vissuto fino ad oggi, tanti i punti interrogativi: i nostri connazionali si dedicheranno anche quest’anno ai regali? Cosa cambierà negli acquisti natalizi e nelle cene di famiglia?A rispondere ci ha pensato una ricerca condotta da Groupon che indaga sul rapporto degli italiani con questoper capire quanta sia la voglia di festeggiare e, soprattutto, guardare con unal nuovo anno che verrà.Sebbene quasi la(49%) dichiara che il 2020 è stato l’anno peggiore della propria vita, la voglia di celebrare il Natale non si è certo attenuata, anzi, la grandissima maggioranza (89%) festeggerà il giorno più atteso dell’anno.Sotto Natale, gli italiani riscoprono la voglia di guardare in modo positivo al futuro: ile lasciarsi alle spalle questo 2020.Non solo. Per esorcizzare i mesi passati, il 5per le; infatti ben il 71% ha dichiarato che questo periodo difficile ha dato modo di apprezzare ancora di più amici e famigliari. Non più quindi il Natale vissuto come momento “obbligato” da passare con i parenti, ma anzi come piacevole e desiderata parentesi, in un anno di isolamento, da vivere proprio con le persone più care, di cui si è sentita la mancanza e il bisogno.Unnon per questo meno bello. Il 71% degli italiani è perfettamente consapevole che dovrà rinunciare ai classici cenoni con tavolate infinite di parenti e pianifica di incontrarli sulinsieme agli amici, grazie a vari tool che sono ormai parte della quotidianità.è ricominciare a programmare ilcon un 41% che sta pensando di regalare anche esperienze da vivere quando ci saremo lasciati alle spalle questo periodo, come un viaggio, un ingresso in una Spa o un concerto.Anche in scia alle restrizioni,più di un terzo degli intervistati (38%) dichiara che acquisterà molto di più online rispetto agli anni precedenti, sia per comodità sia per evitare i grandi negozi affollati.y, infine, gli italiani si mostrano anche più sensibili verso iche sono stati gravemente colpiti dai mesi di chiusura forzata. C’è infatti unche quest’anno ha in programma di acquistare molto di più presso negozi indipendenti. Percentuale degna di nota, se guardiamo anche ad un confronto con gli altri Paesi Europei, che vede solo alla Germania e alla Francia, mentre in Inghilterra la percentuale sale al. I più propensi ad acquistare da piccoli negozi sono risultati, invece, gli(50%).