Enel è stata premiata ai Corporate Startup Stars Awards per l'impegno nell'open innovation

(Teleborsa) -è stata premiata aiper essere una delle. La classifica, lanciata dalla Commissione Europea nel 2016, premia le aziende che portanoe l'edizione 2020 è stata estesa a livello globale grazie alla partnership tra la Camera di Commercio Internazionale e Mind the Bridge. Enel ha anche ricevuto ilper le eccellenti relazioni con le startup più innovative."Cerchiamo sempre di ampliare la ricerca di soluzioni innovative in grado di promuovere lo sviluppo sostenibile e questo premio è una conferma dei nostri sforzi - ha dichiarato- Le startup sono un'importante fonte di innovazione per Enel ed è per questo che, negli ultimi quattro anni, abbiamo realizzato con loroa livello globale".Enel ha creato unsituati in Brasile (Rio de Janeiro), Cile (Santiago), Israele (Tel Aviv),, Russia (Mosca), Spagna (Madrid) e Stati Uniti (Boston, San Francisco), per lo scouting di startup. Dal 2015, l'azienda ha ricevutoe ne ha implementate circa 320. Il Gruppo offre alle startup lainsieme agli specialisti commerciali e tecnici di Enel e una volta che un'idea è stata testata e validata, Enel offre alle startup la possibilità di scalare la propria soluzione sulle proprie linee di business a livello globale.Le principali aree di lavoro dell'azienda con le startup comprendono, tra le altre,"Questo è un riconoscimento molto importante per noi - ha dichiarato- Stiamo accelerando la transizione verso un, questo significa che abbiamo bisogno più che mai di nuove tecnologie e nuove soluzioni che supportino e guidino questo cambiamento".