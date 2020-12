Fondo nuove competenze, Catalfo "molto soddisfatta"

(Teleborsa) - "Ilè lache ho volutoper affrontare ledeldalla".Lo ha scritto la Ministra del Lavorosottolineando che "ledelabbiamodi costruire, puntando soprattutto sule sulladiin modo. Tutto questoda unnel capitale umano. E ilva proprio in".Sono molto soddisfatta - scrive la Ministra - "che, a distanza di undal, oltreabbiano avuto accesso al Fondo, per un totale di più dididi. Ma il, a mio parere, è un altro. Ildelleche lo hanno attivato hae se allarghiamo il campo a quelle fino aCiò dimostra unaproprio da parte di unal quale ci siamo rivolti conovvero le piccole e medie imprese, ildel nostroche ha più risentito deidallae che, al contempo, è il"."Leche attivano il. Grazie a questa misura hanno ladi formare i propri dipendenti utilizzando una parte dell’orario di lavoro, senza costi per l’azienda e a parità di salario. Per essere più chiari, il costo delle ore di lavoro convertite in formazione è a carico dello Stato. In questo modo le aziende possono scegliere uno strumento alternativo alla cassa integrazione che, a differenza di quest’ultima, consente di mantenere “attivi” i proprimigliorando le loro competenze.È questo ildelle politiche attive che vogliamo mettere in atto.e possiamo dimostrarloe investendo nella nostra", conclude Catalfo.