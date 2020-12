Gli auguri di FS News a Beethoven per i 250 anni: un treno lega musica e letteratura

(Teleborsa) -macome leche corrono sullaOggi è il compleanno die FS News lo ricorda con un approfondimento dove ile lega la musica del compositore tedesco alla letteratura.È anche l’occasione per sottolineare la tradizione musicale dele sempre più accessibili, i treni del trasporto regionale diccompagnano a tempo di musica, ogni giorno, milioni di pendolari e studenti su e giù per l’Italia, si legge in un articolo sul giornale di Ferrovie.- A ricordarci che oggi è il compleanno di Beethoven è il piccolonelle divertenti strisce dei Peanuts. Ogni 16 dicembre, il giovane pianista amico di Snoopy, chiama tutti a raccolta per festeggiare il compleanno del suo compositore, pianista e direttore d’orchestra preferito. Per molti bambini, adolescenti e adulti la musica è uno strumento magico. Una via per comunicare quello che altrimenti non si riuscirebbe ad esprimere con le parole, aprendo a nuovi mondi e prospettive che altrimenti rimarrebbero chiuse. Come ha fattodurante il suo cammino, culminato nellanota all’Europa e al mondo comequanto mai dinell'anno drammatico dellaLa sonata a Kreutzer -è anche una delle metafore più amate dai musicisti. Il legamè molto forte nell’Ottocento. Beethoven, le sue note, una sua celebre Sonata, ne diventano ex post protagonisti, grazie alla Sonata a Kreutzer, uno dei romanzi brevi di Lev Tolstoj, pubblicato nel 1889. Un uomo prigioniero della propria insanità mentale, uccide la mogperché terribilmente geloso. E lo racconta, dopo aver scontato una parte della pena, a uno sconosciuto in un lungo. Una storia, fatta di misoginia, amore e odio, proprietà e dipendenza che lo scrittore russo chiamerà come la celebre sonata che Beethoven compose tra il 1802 e il 1803 e dedicò al musicista franceseProtagonisti violino e pianoforte che dapprima si amano e in un crescendo si fronteggiano fino a lottare senza tregua. Sembra la stessa lotta coraggiosa che Beethoven affrontò contro la sua sordità.- Il treno che per alcuni musicisti è solo un mezzo per raggiungere un luogo fisico, per altri si fa metafora e inizia a stringere un forte legame con la musica. Basti pensare aIl treno del divertimento. Una sinfonia composta nel 1864 per celebrare l’inaugurazione della nuova rete ferroviaria nell’Austria meridionale. Fino ad arrivare alla celebre Take The A Train di Billy Strayhorn che divenne la sigla della band di Duke Ellington nel 1962. I più la ricordano come la sigla di Anicaflash per la rubrica Andiamo al Cinema. C’è poi A Mystery train, di Elvis Presley del 1955 e la più recente The last train di Pat Metheny del 1987.treni regionali a ritmo di musica - Anche la tradizione musicale in FS è molto forte., fino ad arrivare ai più tecnologiciSono i treni regionali che a tempo diaccompagnano, ogni giorno, milioni di pendolari e studenti su e giù per l’Italia. Green, accessibili, con un’attenzione rinnovata per chi li usa ogni giorno, i convogli regionali di Trenitalia rappresentano una delle scelte vincenti del Gruppo FS. Puntare a un futuro sostenibile del trasporto ferroviario è l’obiettivo.Oggi, 16 dicembre 2020 è ildi Angela Merkel per contrastare la pandemia da Covid-19. Ma le generazioni future ricorderanno questa giornata per il compleanno di Ludwig van Beethoven.conclude l’articolo.