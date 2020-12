Iren, 962 milioni di euro di investimenti a Torino con Piano Industriale 2025

Iren

(Teleborsa) -investirà oltrenell'ambito del suo. È quanto emerso nell'incontro di oggi tra i vertici della società attiva nel campo dell'energia e le imprese associate all’, nell'ambito del roadshow di presentazione del piano industriale.All'incontro hanno partecipato, vice presidente Unione industriale di Torino,presidente Iren,, amministratore delegato Iren, Giuseppe Bergesio amministratore delegato Iren Energia, Eugenio Bertolini, amministratore delegato Iren Ambiente, Fabio Giuseppini, amministratore delegato IRETI e Vito Gurrieri, direttore approvvigionamenti logistica e servizi Iren.Analizzando nel dettaglio gli investimenti, circadi euro saranno nell’ambito dellatra cui i principali progetti sono le realizzazioni di un impianto di storage elettrico nella centrale di Torino Nord, di un impianto aerotermo nella centrale di Moncalieri, di accumulatori e impianti nell’area Torino Nord Est e l’estensione della rete di teleriscaldamento di Torino Nord.Nell’ambito del ciclo deicircae 11 milioni di euro nell’elettrificazione della flotta.di euro saranno, invece, impiegati per l’e la sostituzione dei contatori con smart meters 2G. E, ancora, 30 milioni di euro di investimenti saranno destinati per lada impianti del Gruppo e 119 milioni di euro in iniziative diL'impegno di Iren per le comunità locali non è solo i nuovi investimenti: la società, nell’ambito della giusta competizione tra aziende. In particolare, negli ultimi 5 anni il totale ordinato a fornitori del Piemonte e della provincia di Torino è pari a 631 milioni di euro in tutta la Regione, di cui 516 milioni di euro nella sola provincia di Torino.