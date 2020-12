Leonardo-Aeronautica, avviata costruzione di nuovo centro di addestramento piloti militari

Leonardo

(Teleborsa) - È stata posata oggi ladell’, un avanzatorealizzato da. Il centro, presso la base dell’Aeronautica Militare di Decimomannu in Sardegna, sarà un punto di riferimento internazionale per la formazione dei piloti militari a partire dalla fase avanzata dell’addestramento di quei piloti successivamente impiegati su vPresenti alla cerimonia, tra gli altri, il, il, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, il Presidente di Leonardo, Luciano Carta, l’e il Capo della Divisione Velivoli di Leonardo, Marco Zoff."L’International Flight Training School, in grado di soddisfare la crescente domanda dell'Aeronautica Militare e dei Paesi partner per la formazione dei propri piloti, rappresenta uncon importanti ricadute per il sistema Paese - ha commentato l'- Abbiamo messo a fattor comune il consolidato know-how dell’Aeronautica Militare e l’eccellenza di Leonardo nell’ambito dei sistemi integrati per l’addestramento dei piloti militari ottimizzando il rapporto costo/efficacia per la formazione del pilota".Con l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo campus IFTS presso la Base di Decimomannunonché aree ricreative, mensa, impianti sportivi, infrastrutture logistico-manutentive che dovranno gestire l’(denominato T-346A dall’Aeronautica Militare). Un intero edificio sarà dedicato al Ground Based Training System (GBTS) per ospitare le aule di formazione e l’installazione di un moderno sistema di addestramento basato su sistemi di simulazione di ultima generazione.Completato l’adeguamento infrastrutturale, l’, generando importanti ricadute occupazionali sul territorio. Grazie all’imminente arrivo del nuovo M-345 di Leonardo presso la base del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare di Galatina (Lecce), che andrà a sostituire gradualmente le flotte di T-339A e FT-339C, si procederà con il progressivo spostamento della fase avanzata del syllabus addestrativo, basata sul velivolo M-346, presso la base di Decimomannu.L’, dove si sono già formati oltre ai piloti italiani, quelli provenienti da altri Paesi quali Stati Uniti, Spagna, Francia, Austria, Olanda, Polonia, Singapore, Argentina, Grecia e Kuwait.