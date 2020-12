Open-es, la piattaforma di Eni con BCG e Google per le best practices della sostenibilità

Eni

(Teleborsa) -, è il nome della nuova piattaforma digitale aperta e dedicata a tutte le aziende impegnate nella transizione energetica messa a punto daL'obiettivo è "mettere a fattor comune informazioni, best practice e modelli di sostenibilità lungo l’intera catena del valore", si legge in una nota congiunta.Un percorso che parte dalma che "vuole estendersi poi a diverse filiere industriali in un’ottica di crescita di sistema". La piattaforma consentirà, infatti, a tutti gli attori del segmento energia, e lungo tutta la catena del valore, di raccogliere e condividere esperienze di sostenibilità, piani di crescita e informazioni, garantendo il rispetto delle normative.Ciascuno dei partner, continua la nota, porterà il propriodistintivo "per sostenere lo sviluppo di una cultura collaborativa e non competitiva sui valori della sostenibilità ed una consapevolezza diffusa lungo l’intera filiera industriale".contribuirà con le proprie competenze industriali, la qualità della propria supply chain e il commitment strategico verso una transizione energetica equa e sostenibile,porterà la propria vista strategica sugli obiettivi ESG, sullo sviluppo del modello di valutazione e crescita e la value proposition della piattaforma, mentrecontribuirà con le proprie tecnologie e competenze di eccellenza in ambito cloud, big data e artificial intelligence.Ogni azienda potrà agire sulla piattaforma sia comeche come, a seconda del ruolo giocato nella filiera industriale, andando così a ricostruire l’intero ecosistema e creando un vero e proprio spazio di collaborazione e crescita. Saranno garantiti al suo interno modelli di certificazione sviluppati da enti autonomi e consentirà a ciascuna impresa di rendere disponibili le proprie informazioni ed esperienze in modo controllato e sicuro, consentendo l’accesso solo a soggetti espressamente autorizzati.Quatto i punti cardine individuati dalle aziende promotrici:. Saranno infatti previste logiche di collaborazione tra i diversi attori per un miglioramento continuo delle prestazioni di sostenibilità. L’area di collaborazione servirà anche ad individuare opportunità di partnership e garantire lo scambio di esperienze e best practice sui temi della sostenibilità, utilizzando anche metodi propri dei social network come le valutazioni e le interazioni tra partecipanti. Infine, verranno utilizzate tecniche di gamification per stimolare i comportamenti virtuosi dei player.Con riferimento agli obiettivi del programma(Join Us in a Sustainable Transion) lanciato da Eni, la piattaforma Open-es consentirà, infine, un’ulteriore accelerazione del percorso strategico di coinvolgimento dei fornitori all’interno del processo di decarbonizzazione della società.