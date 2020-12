Parlamento UE: via libera al "2021 Anno Europeo delle Ferrovie"

(Teleborsa) -, all'insegna del. È quanto ha stabilito ilriunito in plenaria approvando la proposta a larga maggioranza con 689 voti favorevoli, nove contrari e due astensioni.Secondo gli eurodeputati – come riporta FSNews – i, che rappresentano solo lo, avranno un ruolo significativo nel raggiungimento degli obiettivi climatici. "Questa iniziativa – afferma l', relatrice del testo – apporterà miglioramenti tangibili. Vogliamo promuovere gli investimenti in infrastrutture ferroviarie moderne e digitali, migliorare la condivisione dei dati e l'emissione di biglietti e garantire parità di condizioni tra i diversi modi di trasporto".Nel corso dell'Anno Europeo delle Ferrovie si terranno eventi, campagne e iniziative a sostegno di uno spazio unico europeo dei treni per passeggeri e merci, dei diritti dei viaggiatori e di investimenti. Lavaluterà, inoltre, la creazione di un indice sulla connettività ferroviaria e di un marchio UE per promuovere il trasporto di merci.