Piazza Affari: accelera Amplifon

società leader nelle soluzioni uditive

Amplifon

FTSE MIB

big degli apparecchi acustici

Amplifon

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 2,19%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 33,02 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 33,93. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 32,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)