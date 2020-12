Poco mossa la Borsa americana, attesa per la riunione della FED

Dow Jones

Check Point Software Technologies

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 30.141 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.699 punti. Guadagni frazionali per il(+0,35%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,19%).C'è aspettativa per la conferenza stampa della FED di questa sera, ma intanto i mercati hanno assorbito le pessime notizie sulle vendite al dettaglio , che sono risultate in forte calo, resgistrando il peggior dato degli ultimi 6 mesi, segno che la nuova ondata della pandemia sta rallentando l'economia.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,75%) e(+0,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,72%) e(-0,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,23%),(+2,09%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,74%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,35%),(+3,07%),(+2,23%) e(+2,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.scende dell'1,57%.