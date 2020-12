Recovery fund, Gentiloni: serve garantire processo di attuazione dei piani nazionali

(Teleborsa) - Il Commissario europeo all'Economia,, è tornato oggi sulla necessità di avere "" sull'attuazione dei. "La Commissione sta certamente sostenendo con forza l'importanza di questi piani, di cercare di superare le strozzature e aumentare la capacità degli Stati di assorbire i fondi UE", ha detto nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo - Sappiamo che questa capacità non è uguale in tutti i Paesi e che alcuni hanno difficoltà e". "Ci servono ottimi piani, con ottimi obiettivi green, sul digitale e sulle riforme, ma ci serve ancheper il successo di Next Generation EU", ha puntualizzato.Rispondendo a una domanda sull'ipotesi di unae sui moniti lanciati nel giorni scorsi dal presidente del parlamento europeo, David Sassoli, ha affermato: "Ovviamente la, ma questo non include il fatto che ci intromettiamo nelle dinamiche nazionali. Quindi".Il commissario agli Affari economici ha anche difeso gli sforzi fatti a livello europeo per reagire alla pandemia, perché "non siamo ancora fuori dalla crisi, le sfide sono davanti a noi, ma- ha detto -" con il piano Next Generation EU e il Recovery fund. "Questaper il futuro. E infine voglio esprimere ottimismo, perché i vaccini potrebbero spianare la strada non solo alla ripresa ma anche a una economia più resiliente", ha aggiunto.