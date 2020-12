Wall Street chiude tonica

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta molto positiva per il listino USA, che ha tratto vantaggio da alcuni dati m acro positivi e dalle buone nuove sul fronte vaccini, in attesa delle decisioni della Fed mercoledì sera. Ilporta a casa un guadagno dell'1,13%, l'termina la giornata in aumento dell'1,29%. Positivo il(+1,07%); sulla stessa linea l'(+1,19%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,94%),(+1,92%) e(+1,88%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,01%),(+2,74%),(+2,47%) e(+2,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,25%.(+13,83%),(+6,10%),(+5,14%) e(+5,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,06%.Calo deciso per, che segna un -1,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,39%.