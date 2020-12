Auto giù a novembre: CSP e UNRAE sperano su incentivi

(Teleborsa) - Ilha chiuso il mese di novembre con unarispetto all'anno precedente per un totale di 1.211.545 unità. E' quanto emerge da dai dati pubblicati stamattina dall, che segnalanoun crollo delle vendite di(3,8 milioni in meno) a quota 10.746.293 unità."Il settore dell’auto si sta avvitando in una situazione diche rischia di trascinare con sé(ne sono a rischio ben 30.000) eda un settore cardine che contribuisce con circa 80 miliardi di euro l’anno", commenta, Direttore Generale dell’, l’Associazione delle Case automobilistiche estere, che segue conl'iter diper promuovere il parco circolante. "Gli effetti positivi di un piano incentivi, come quelli in vigore per pochi mesi quest’anno - sottolinea - sarebbero evidenti sia sul piano economico e occupazionale, sia per l’Erario grazie ai ritorni di Iva e altre imposte, sia per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni".L'UNRAE ritiene anche auspicabileper avvicinarci all’obiettivo indicato per il 2030 dalla Commissione Europea di avere 30 milioni di vetture a emissioni zero, che necessiterebbe di uno sviluppo di 15 volte superiore rispetto alla situazione attuale", E anche in questo obiettivo l'Italia è in ritardo.Ilguarda anche alleche sono condizionate dalle misure di sostegno all'auto da parte dei governi. "A questo proposito - rileva CSP - a fronte delle centinaia di milioni destinati in Italia a contenere il crollo delle immatricolazioni, in altri paesi dell'Europa Occidentale vi sono stanziamenti miliardari".A fronte di un consuntivo 2020 che dovrebbe chiudersi con 1.380.000 immatricolazioni, inle previsioni per l'anno prossimo varianoqualora non vi sia un lockdown, ma si verifichi comunque una terza ondata della pandemia,qualora non vi siano né lockdown né terza ondata e sia i approvato ilper l'acquisto di auto meno inquinanti.