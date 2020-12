Auto, immatricolazioni ancora in frenata in Europa

(Teleborsa) - Il mercato dell'auto segna ancora una perdita in Europa nel mese di novembre: le vendite di autoveicoli sono scese del 12% dopo il calo del 7,8% registrato a ottobre.Lo comunica l'sottolineando che il mese scorso le immatricolazioni sono state solo 897.692 in tutta l'UE. Un calo - spiega l'associazione - legato alle nuove misure decise dai governi europei per contrastare la seconda ondata di contagi daAndamento negativo per tutti e quattro i: con Francia e Spagna che registrano un calo a doppia cifra, rispettivamente a -27% e -18,7%. Seguono Italia (-8,3%) e Germania (-3%).Nel periodo cumulatoil mercato dell'auto europeo si è contratto del 25,5% a circa 9 milioni unità, in diminuzione di oltre 3 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei primi 11 mesi l'impatto del coronavirus è stato pesante per tutti i paesi UE, compresi i quattro mercati maggiori: la Spagna ha registrato il calo più significativo (-35,3%), seguita da Italia (-29%), Francia (-26,9%) e Germania (-21,6%).