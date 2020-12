BCE, Schnabel: "Dibattito sulla cancellazione del debito è dannoso"

(Teleborsa) - "Una cancellazione dei debiti nazionali costituirebbe unaIl". Non usare mezze misure, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, nel rispondere a una domanda sul dibattito che riguarda la cancellazione del debito, argomento di cui si discute soprattutto in Italia, in seguito alla, presidente dell'Europarlamento.Il no categorico di Schnabel arrivadel vicepresidente della BCE, Luis De Guindos e della presidente dell'istituzione Christine Lagarde Durante un Q&A su Twitter, Schnabel ha chiarito anche alcuni elementi della risposta della BCE alla crisi pandemica. "Attualmente si prevede che glivengano effettuati almenoe i. La durata del PEPP dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dalle sue conseguenze per le prospettive economiche e di inflazione", ha detto.Sul ruolo degli aiuti economici messi in campo dai governi nazionali ha detto: "Nel breve periodo il. A lungo termine è necessario un dibattito sugli strumenti fiscali comuni a livello europeo e una". "La politica monetaria nell'area dell'euro è complicata dal fatto che ci sono 19 mercati di obbligazioni sovrane - ha aggiunto.