Borse UE chiudono in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. A Wall Street, l'continua le contrattazioni in territorio positivo.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,16%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,84%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +108 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,50%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,30%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.012 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 23.972 punti.Guadagni frazionali per il(+0,59%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,38%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,74%),(+1,65%) e(+0,92%).Nel listino, i settori(-1,53%),(-1,26%) e(-0,92%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,67%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,07%.Buona performance per, che cresce dell'1,98%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,39%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,10%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,04%.di Milano,(+6,25%),(+4,47%),(+4,19%) e(+3,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,20%.Crolla, con una flessione del 2,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,11%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.