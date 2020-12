CNH Industrial, punta a taglio emissioni CO2 del 46% entro 2024

CNH Industrial

(Teleborsa) -punta, entro il 2024, a ridurre le emissioni di CO2 del 46% per ora di produzione rispetto al 2014 ed a ricavare l'80% della sua energia elettrica da fonti rinnovabili. Lo afferma la società in una nota in cui spiega che "questi sfidanti traguardi possono essere raggiunti solo trovandoderivanti da combustibili fossili e implementando progetti di efficienza energetica".CNH sta attuandoin diversi stabilimenti di produzione, tra questi le caldaie a metano in Repubblica Ceca, o un sistema di recupero del calore in Spagna, o come l'illuminazione intelligente contribuisca a ridurre le emissioni di CO2 in un impianto in Italia.Il 2020 - fa sapere la società - ha visto anche il lancio del nuovo progetto pilota dell'azienda incentrato sulladei suoi processi produttivi.