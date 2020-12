D'Amico continua il riacquisto di azioni proprie

D'Amico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 9 e il 16 dicembre 2020, complessivamente, corrispondenti allo 0,111% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,0941 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 129.209,69 euro.Al 16 dicembre, 2020, DIS detiene 13.895.916 azioni proprie, corrispondenti all'1,12% del capitale sociale.A Piazza Affari, giornata incolore per, che chiude la giornata del 17 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.