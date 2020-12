Dieselgate, Volkswagen perde la causa alla Corte di giustizia UE

Volkswagen

(Teleborsa) - Laha stabilito che lainstallando sulle sue auto une non può sostenere che stesse semplicemente proteggendo i motori delle auto. "Un costruttore non può installare un impianto di manipolazione che migliora sistematicamente, durante le procedure di omologazione, la performance del sistema di emissioni dei veicoli al fine di ottenere la loro omologazione", ha scritto la Corte UE nella sentenza, aggiungendo che "".Il caso, che riguarda il cosiddetto, è stato esaminato dalla Corte di giustizia dopo che il procuratore di Parigi aveva aperto un procedimento per stabilire se la Volkswagen avesse ingannato gli acquirenti delle auto dotate del dispositivo. "e che solo rischi immediati durante la guida sono tali da giustificarne l'uso", si legge nella sentenza.Lo scandalo, scoppiato nel 2015, èin multe e accordi tra le parti. La stessa casa rese noto che circaerano stati dotati del software incrminato. In un'altra sentenza, emenata la scorsa estate, la Corte di giustizia europea aveva affermato che i consumatori dell'Unione europea possono citare in giudizio la casa automobilistica nel Paese in cui hanno acquistato i veicoli Volkswagen dotati del dispositivo e non sono tenuti a farlo in Germania.