Enel, via alla procedure per cedere il 40-50% di Open Fiber al fondo Macquarie

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di avviare le procedure per ladel capitale dial fondo australianoInfrastructure & Real Assets (MIRA). Se il gigante elettrico finalizzerà la vendita di tutto il suo 50% di partecipazione in Open Fiber, oltre a mettere fine alla sua avventura nelle TLC, ci sarebbe probabilmente un ostacolo in meno nel difficile cammino per la costruzione di unaIn base all’offerta finale pervenuta da MIRA, il corrispettivo per la cessione deldi Open Fiber risulta pari aed è inclusivo del trasferimento a MIRA del 100% della porzione Enel dello "shareholders’ loan" concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati, per un controvalore stimato di circa 270 milioni di euro al. In caso di cessione deldi Open Fiber, essendo prevista nell’offerta finale di MIRA una proporzionale riduzione dei valori sopra indicati, il corrispettivo per la cessione si attesta a, la porzione Enel dello "shareholders’ loan" concesso ad Open Fiber oggetto di trasferimento a MIRA risulta pari all’80%, e il relativo controvalore al 30 giugno 2021 è stimato in circa 220 milioni di euro.L’offerta finale pervenuta da MIRA prevede che q, il corrispettivo sopra indicato risulticalcolato a decorrere dal primo luglio 2021 e fino al closing stesso.L’offerta prevede inoltre il riconoscimento di, legati ad eventi futuri ed incerti. Il primo è legato alla positiva conclusione, con sentenza definitiva, delper condotta anticoncorrenziale posta in essere da quest’ultima. In particolare, tale clausola assicura ilche dovesse essere conseguentemente incassato da Open Fiber. La seconda clausola è invece legata alla creazione di valore derivante dall’. Essa è basato sul criterio del rendimento per l’investitore e prevede che, nel caso in cui si verifichi un’operazione di trasferimento della partecipazione in Open Fiber detenuta da MIRA che determini un tasso di rendimento dell’investimento (IRR) superiore al 12,5%, venga riconosciuta ad Enel una, fino ad unin caso di cessione del 50% del capitale di Open Fiber e di 400 milioni di euro in caso di cessione del 40%.La stipula del contratto di compravendita è subordinata ad alcune condizioni, tra cui il, a sua volta socio al 50% di Open Fiber. Inoltre, in caso di cessione del 50% del capitale di Open Fiber, la condivisione tra MIRA e CDPE della modifica di alcuni aspetti che regolano attualmente la governance di Open Fiber.Il perfezionamento dell’operazione è poi a sua volta subordinato ad una serie di condizioni, tra cui l’ottenimento delle varie autorizzazioni amministrative propedeutiche al trasferimento a MIRA della partecipazione detenuta da Enel in Open Fiber: si fa riferimento alla procedura in materia die all’autorizzazione rilasciatadall’