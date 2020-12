Fincantieri, la controllata Vard si aggiudica contratto per nave posacavi green

Fincantieri

(Teleborsa) -, azienda controllata die tra le prime società al mondo nella realizzazione di, ha firmato un accordo per la progettazione e la costruzione di unacon la, leader in molteplici comparti dell’offshore. La nave sarà costruita presso i, con consegna nel 2023.Con una lunghezza di 130 metri e una larghezza di 28, l’unità servirà lee consentirà a Vard di rafforzare la propria posizione in questo settore del mercato offshore e in quello delle navi speciali ad alta prestazione anche nelle condizioni ambientali più impegnative. L’unità eleverà il livello tecnologico e di sostenibilità della flotta di Van Oord, società a conduzione familiare con oltre 150 anni di esperienza come operatore marittimo specializzato e circa 5.000 dipendenti.La nuova nave sarà basata sul design VARD 9 02, sviluppato con ledurante le operazioni e le soste in porto. Oltre alla possibilità di essere alimentata con, questa unità ibrida sarà dotata di motori predisposti per i c. Avrà inoltre un grande gruppo batterie, una connessione per l’alimentazione a terra e un sistema di gestione dell’energia all’avanguardia. Questa configurazione altamente sostenibile si tradurrà in efficienza dal punto di vista energetico al fine di ridurre le emissioni di CO2, NOx e SOx.