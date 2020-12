Generali Ivestments, l'outlook 2021 fra riparazione post pandemia e disperazione

(Teleborsa) - Ildedicato alla "riparazione dei danni causati da Covid-19" in vista di una "progressiva normalizzazione della società verso l'estate". Tuttavia, resterà ancora molto di cui: l'economia vedrà unainferiore al potenziale, conIn questo quadro gli investitori dovranno fare i conti con ladegli investimenti, mentre lecambieranno il paradigma di investimento: minore volatilità dei tassi, valutazioni cross-asset estreme, correzioni più frequenti e minori benefici da diversificazione.In questo quadro,, Head of Research di, avverte che "il 2021 non sarà un viaggio tranquillo".La crisi senza precedenti sperimentata quest'anno ha prodotto rdi politica monetaria delle: la FED manterrà i tassi vicini allo zero per anni e - secondo la view di Generali Insurance AM - la BCE adotterà un nuovo obiettivo di inflazione alla conclusione della sua revisione strategica in estate.Questa strategia delle banche centrali porterà alla creazione di un, in cui i tassi reali sono bloccati a livelli molto bassi. Vi saranno quindi: tassi bassi e con limitata volatilità, a supporto delle strategie di carry; bassi tassi reali si riverseranno su altre classi di attivo, rendendo le valutazioni degli asset generalmente elevate; correzioni più frequenti; diversificazione del portafoglio compromessa. In questo contesto, lee devono trovare posto al centro dell’approccio di investimento.L'analista vede quindi unoil prossimo anno, ancor di più negli Stati Uniti dove l'inflazione è sostanzialmente più elevata che nell'Area Euro.Con rendimenti obbligazionari limitati, Chaigneau conferma una, con ulteriore spazio di irripidimento, soprattutto nei segmenti a 10-30 anni, eccetto che per i, che offrono unasia nei mercati più maturi che tra gli emergenti, anche su base FX-hedged.ma di intensità minore poiché questo segmento offre oggi meno opportunità. Gli spread Investment Grade sono tornati ai livelli pre-crisi ed è ora probabile che si dirigano verso i minimi del 2018. "Scendiamo lungo la scala di rating, fino a BB, - si sottolinea - e ancora apprezziamo titoli Ibridi e AT1 per il carry e i rischi limitati. Le insolvenze dei titoli High Yield aumenteranno, ma il picco sarà molto inferiore rispetto allo scenario post Grande Crisi Finanziaria (5-6% in Europa, contro 8-9%)".L'anno partirà con unaed unaverso titoli"Vediamo molto margine di recupero per le valute e le azioni dei mercati emergenti. Il, anticiclico, rimane rma la caduta rallenterà man mano che la ripresa diventerà meno incentrata sulla Cina".