Google sotto accusa negli Stati Uniti, condotta anticoncorrenziale

Google

(Teleborsa) - I procuratori generali delamericani hanno fatto causa aaccusando il colosso delle ricerche online di "abusare del suo potere monopolistico" perdelle pubblicità online."Sono orgoglioso di annunciare che il Texas ha presentato un'azione da parte di diversi Stati contro Google per" - ha dichiarato ilsottolineando cheil colosso del web ha usato il suo potere "per manipolare il mercato, distruggere la competizione e danneggiare i consumatori". Non è ammissibile che Google abbia di fatto neutralizzato la competizione e "si sia auto-incoronata responsabile dell'advertising online", ha aggiunto Paxton.Secondo la stampa USA, il Texas intende affidare l'azione legale a Ken Starr, il procuratore protagonista dell'impeachment di Bill Clinton.