Istat, la produzione nelle costruzioni scivola ai livelli pre-Covid

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una nuova flessione, che lo colloca. Lo rileva l'che spiega come nonostante il trimestre agosto-ottobre sia in decisa ripresa rispetto ai tre mesi precedenti, fortemente influenzati dal crollo del settore durante la primavera, "nella media dei primi 10 mesi dell’anno, pari al 10,5%".L'Istituto di statistica stima che a ottobre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell’1,8% rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto - ottobre 2020 la produzione nelle costruzioni aumenta del 13,6% rispetto ai tre mesi precedenti.l’indice corretto per gli effetti di calendario della produzione nelle costruzioni (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 23 di ottobre 2019) cresce dell’1,6% e l’indice grezzo registra una flessione dell’1,7%.