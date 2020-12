Legge di Bilancio, Scuola: ancora sotto esame emendamenti Anief su aggiornamento GaE

(Teleborsa) - Sono ancora diverse le proposte formulate dall’Ufficio legislativotra gli emendamenti allaal vaglio della Camera dei Deputati.Delle 68 presentate dal sindacato di insegnanti e formatori sono reputate ancora ammissibili quelle in merito alla riduzione della pressione fiscale e contributiva che riguardano la sospensione dellee le detrazioni per i fuorisede, mentre in tema die coesione territoriale è ancora in auge la richiesta di riformulazione deglidelle scuole in base alle esigenze del territorio.Quanto a Scuola, Università e Ricerca risulta ancora al vaglio della Camera la proposta di stabilizzazione del personale della Ricerca. La quota più rilevante è però quella degli emendamenti proposti sul titolo XIV riguardo a Pubblica amministrazione e lavoro pubblico. Restano ancora in bilico infatti le proposte riguardo l'inserimento degli idonei nelledi merito del concorso straordinario 2020, l'aggiornamento annuale e inserimento in, l'eliminazione del vincolo quinquennale per la mobilità del, la mobilità straordinaria del personale scolastico, la stabilizzazione personale scolastico e quelli relativi agli assistenti alla comunicazione, all'organico di potenziamento ATA e alla promozione dell'inclusività nelle istituzioni AFAM.Niente da fare, invece, per l'ammissione TFAcon 36 mesi di servizio e di ruolo e l'Ammissione TFA sostegno per tutti coloro che hanno presentato domanda.