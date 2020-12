Mercati europei positivi puntano su vaccini e aiuti USA

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, in attesa della partenza di Wall Street. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le parole del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha appena annunciato il via alle vaccinazione UE anti Covid a partire dal 27 dicembre.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,224. L', in aumento (+0,76%), raggiunge 1.878,4 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) che sale a 47,97 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,48%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,81%, senza slancio, che negozia con un -0,01%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,41%., con il, che avanza a 22.105 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.059 punti.Guadagni frazionali per il(+0,38%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,39%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,99%),(+1,67%) e(+1,07%).Il settore, con il suo -0,67%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+4,16%),(+1,91%),(+1,83%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,46%),(+3,47%),(+1,94%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,30%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.