Mondo TV chiude ogni contenzioso con Agenzia Entrate

Mondo TV

(Teleborsa) -annuncia di averaperto con l’, con la sottoscrizione di unper la definizione ed archiviazione parziale del processo verbale di costatazione redatto nel maggio 2019 nei confrontidella società.L'accertamentoe alle eventuali ulteriori annualità, nonché un atto direlativo al procedimento avviato con ricorso della società avverso le contestazioni fiscali perIlfu emesso per un importo iniziale, in relazione, di circa 1,1 milioni di euro oltre sanzioni e interessi, e quindi per un importo totale stimabile in. Inoltre detto verbale conteneva unaagli uffici e alla società in relazione all’utilizzo del credito di imposta inche quindi avrebbero potuto essere oggetto di ulteriori verifiche. Sulla scorta del suddetto verbale, l’Agenzia delle Entrate aveva quindi inviato alla Società anche unrelativamente allaper un importo pari a 2,328 milioni di euro oltre a sanzioni ed interessi, e quindi per un importo totale stimabile in euroavverso il quale la Società aveva presentato ricorso.Nel corso del dialogo con l’Agenzia delle Entrate, la societàche sono state in buona parte accolte dall'Agenzia., oltre alla buona fede degli Amministratori. In tal modo si è evitata tra l’altro la formalizzazione delle contestazioni per le ulteriori annualità che avrebbero avuto le stesse motivazioni delle contestazioni mosse per il 2012 e il 2014, relative alleffettuate mediante ilgenerato dalla(DTA).In particolare, l’atto conciliativo prevede il pagamento di un importo dicontro i 5,3 milioni richiesti, mentre l’accordo quadro prevede il pagamento per il solodi un importo pari acontro circa 2,5 milioni contestati. L’accordo-quadro prevede inoltre per le(2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) il pagamento di una somma complessiva di 2. Gli importi dovuti in base ai citati accordi per un totale didalla società in piùtranche nei"Sebbene la Società ritenga ancora che le contestazioni fossero infondate - sottolinea una nota - si è ritenuto conveniente evitare un lungo e dispendioso contenzioso il cui esito per sua natura sarebbe rimasto comunque incerto per diversi anni: l’accordo raggiunto appare un ottimo accordo se si tiene conto del fatto che il suo impatto a livello economico, per effetto del recupero di parte dell’importo sotto forma di maggiori ammortamenti fiscali negli anni successivi, ammonta in base ai primi riscontri a circa Euro 1 milione, afronte di un rischio di soccombenza di Euro 7,8 milioni per le sole annualità 2012 e 2014 ma con un rischio teorico di ulteriori contestazioni per gli anni successivi per un importo che si sarebbe potuto attestare a circa 23 milioni di euro".