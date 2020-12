Piazza Affari positiva col resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo le principali Borse europee con gli investitori che guardano ai progressi al Congresso USA sule all'ulteriore mossa di politica monetaria espansiva della. Sullo sfondo pesano i nuovi lockdown avviati in Europa mentre resta ancora profonda incertezza sull'accordo per la Brexit.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,223. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,69%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,09%), raggiunge 48,34 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,49%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,94%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,38%., con ilche sale dello 0,60% a 22.118 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 24.075 punti.(+2,15%),(+1,52%) e(+1,32%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,68%.Tra idi Milano, in evidenza(+4,31%),(+1,69%),(+1,57%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,84%),(+2,16%),(+2,00%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,33%.scende dell'1,31%.