Positiva Tokyo e il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -seguendo l'andamento rialzista di Wall Street nel giorno che la Federal Reserve americana ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%. La decisione è arrivata nell'ultima riunione del 2020 del, che ha anche reso noto che il programma di acquisto di bond della Fed andrà avanti fino a quando non ci saranno "sostanziali" progressi sul fronte dell'occupazione e dell'inflazione.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul, mentre, al contrario,termina la giornata in aumento dello 0,95%.In moderato rialzo(+0,32%); consolida i livelli della vigilia(-0,08%).Poco sopra la parità(+0,21%); con analoga direzione, in denaro(+1,21%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,1%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,35%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,27%.Il rendimento dell'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento delscambia al 3,30%.