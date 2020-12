Rete Unica, Bisio (Vodafone): prima il piano industriale, poi la governance

Vodafone Italia

(Teleborsa) - Il cuore della discussione sullaoggi deve essere il, solo successivamente ci si potrà concentrare sulla. È quanto ha sostenuto, amministratore delegato diin occasione della partecipazione al digital talk "Vincere insieme la sfida del futuro" organizzato da Italy Next Generation."La discussione è sempre partita dalla governance, mentre è il piano industriale che va posto al centro della conversazione. La nostra idea è che l'Italia deve andare in, quindi in vera fibra, con un 20/25% in. Questi sono i macro obiettivi di un piano industriale su cui dobbiamo metterci d'accordo. È inoltre importante chiarire quali sono i tempi, i costi e le sinergie da riversare a beneficio dei cittadini", ha dichiarato.E ha aggiunto: "la conversazione non deve essere solo sui livelli dima anche e soprattutto sui livelli di. Una volta d'accordo sul piano industriale, allora sarà tempo di pensare alla governance".Altro tema caldo è quello del. "Serve un'accelerazione anche grazie a un sostegno pubblico decisamente più convinto. Il 5G, attraverso l'Fwa, sarà la chiave per colmare il, perché riesce, molto più velocemente della fibra a raggiungere aree bianche, aree ultrabianche e in parte anche aree grigie con prestazioni di eccellenza". "Il tema della– ha aggiunto – non è soltanto un imperativo morale per dare ai nostri concittadini dei servizi che sono essenziali, ma è anche urgente per il rilancio dell'economia".Per Bisio, infatti, "larappresenta un elemento trasversale a tutti i settori dell'economia, fondamentale per la rigenerazione dell'Italia. Siamo al ventottesimo e ultimo posto in Europa per Digital human capital e al diciassettesimo posto per infrastrutturazione di rete fissa secondo l'indice Desi".