Sui livelli della vigilia la Borsa di New York dopo la Fed

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 30.155 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 3.701 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,57%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,28%).La Federal Reserve americana ha deciso di lasciare ie quindi il costo del denaro resta fermo in una forchettaLa decisione è arrivata nell'ultima riunione del 2020 del Federal Open Market Committee, che ha anche reso noto chefino a quando non ci saranno "sostanziali" progressi sul fronte dell'occupazione e dell'inflazione.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,07%) e(+0,74%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,15%) e(-0,61%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,36%),(+1,53%),(+0,88%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,22%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,18%.scende dell'1,64%.Calo deciso per, che segna un -1,47%.(+3,84%),(+2,98%),(+2,69%) e(+2,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,63%.Sensibili perdite per, in calo del 6,99%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 800K unità; preced. 853K unità)14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 26,3 punti)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -189 Mld $; preced. -170,5 Mld $)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,7%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 33,1%; preced. -31,4%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1,2%; preced. 4,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale.