Vaccinazione europea partirà il 27 dicembre. Von der Leyen: "È il momento dell'Europa"

BIONTech

Pfizer

(Teleborsa) - Ilcontro il Covid-19 si terrà subito dopo Natale, il. Lo ha annunciato via Twitter la presidente della Commissione europea,, scrivendo: ". Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l'Ue. Proteggiamo i nostri cittadini insieme".La numero uno di Bruxelles ha poi fatto gli auguri di pronta guarigione al Presidente francese Emmanuel Macron, positivo al Covid-19. "Sono di tutto cuore al suo fianco. Questa pandemia, la sconfiggeremo insieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per vaccinare e proteggere i nostri cittadini".Frattanto la Cancelliera tedesca, in una conferenza stampa "virtuale" con i fondatori della, l'azienda partner di Pfizer nella produzione del vaccino, si è dettadi vaccinazioni ed ha affermato "quando vediamo quante persone muoiono al momento con il Coronavirus, sappiamo quante persone potranno essere salvate".Ora si attende solo il viadell'agenzia per il farmaco europea, che sarà il primo ad essere autorizzato in UE. La riunione è stata calendarizzata il, in seguito al pressing per far anticipare la scadenza dalla data originaria del 29 dicembre.