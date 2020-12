Vaccino, Arcuri: via a campagna "davvero complicato" con terza ondata

"Ci saranno 202 milioni di dosi di vaccino per l'Italia, come previsto, ma non più in 15 mesi bensì in 21 mesi, perché Sanofi, che doveva darci 40 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre del 2021 ha un ritardo e ce le darà nel secondo e terzo trimestre del 2022. Confermiamo, se i processi autorizzativi lo consentiranno, una quantità di dosi per vaccinare tra la prossima estate e il prossimo autunno tutti gli italiani che lo vorranno".

(Teleborsa) - "Lae prosegue nel trend decrescente, ma purtroppo non si è appiattita, non è sparita. Sarebbe davvero complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa forse di sempre in una condizione di recrudescenza della curva dei contagi, la p. Così il Commissarioin conferenza stampa."C'è bisogno di unNon dobbiamo passare un, ma un Natale buono, per avere cura di noi stessi e dei nostri cari. Mai comenon mettendo a rischio la, ci sarà un'ordinata somministrazione con criteri che comunicheremo agli italiani nelle prossime settimane - assicura Arcuri. Quando la campagna inizierà a interessare la popolazione lo farà dalle persone più fragili per andare poi a quelle meno fragili. Almeno in una prima fase".Quanto all"come performance è tra le migliori al mondo, non escludiamo di usarla anche per la campagna di vaccinazioni, ancora non sappiamo quale potrebbe essere la connessione, ma loPer il bando dida impiegare nella campagna di vaccinazioni anti-Covid "abbiamo ricevuto 11.282 candidature in 18 ore, risultato in qualche misura superiore alle nostre aspettative; di questi 6.381 sono medici".", conclude il Commissario.