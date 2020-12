Wall Street apre al rialzo, sperando nell'approvazione del pacchetto di aiuti

Dow Jones

(Teleborsa) - I mercati americani hanno aperto al rialzo, per la prospettiva dell'approvazione del pacchetto di aiuti economici da parte del Congresso e nonostante i dati negativi sull'aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione. Ilè in rialzo dello 0,43%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.718 punti. In moderato rialzo il(+0,62%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,44%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,02%),(+1,02%) e(+0,76%).del Dow Jones,(+1,16%),(+1,08%),(+1,08%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,04%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.(+4,40%),(+3,56%),(+1,96%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.