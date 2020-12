Wall Street, aspettative piano di aiuti spingono a nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) - Asi registrano, nonostante i dati negativi sull'. Merito dell'ottimismo per le buone possibilità che ilper l'economia possa essere presto aprovato dal Congresso.Al momento, il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.718 punti. Leggermente positivo il(+0,41%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,35%).(+1,10%),(+1,00%) e(+0,83%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,55%.del Dow Jones,(+2,09%),(+1,33%),(+1,33%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,38%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.(+3,91%),(+3,69%),(+3,37%) e(+2,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.scende dell'1,52%.Calo deciso per, che segna un -1,4%.