Arriva Speri Bridge, l'app per garantire efficacia nei controlli di ponti e viadotti

(Teleborsa) - Rendere idella rete stradale italianae garantire, verifiche puntuali e qualità dei materiali utilizzati nella costruzione. È con questi obiettivi che è nata l'app, sviluppata dello, che da cinquant'anni si occupa di ingegneria e architettura, con specializzazione nell’ambito hospitality, dall'advisory alla consulenza nella progettazione e costruzione.Lo sviluppo dell'applicazione è stato portato avanti "cercando di trovare una sintesi tra l’attendibilità degli esiti delle verifiche di sicurezza e la valutazione delle capacità degli elementi strutturali di ponti e viadotti", racconta"Il ricorso a una previsione della domanda e della capacità a partire dalle sole grandezze geometriche rappresentative dell’impalcato - spiega Lupoi - è un riferimento utile sia per la validazione dei risultati ottenuti a valle delle analisi condotte, sia per. Partendo dai risultati di un cospicuo numero di verifiche svolte in passato, abbiamo scelto dei modelli che hanno permesso di"."L’applicazione Speri Bridge - aggiunge - è uno strumento tascabile e veloce non solo per controllare i risultati, ma anche perper la realizzazione dei tanti ponti e viadotti costruiti tra gli anni '40 e gli anni '80 del secolo scorso. In più, sono disponibili diversi collegamenti alle varie normative, con linee guida, riferimenti tecnici e un fascicolo di schemi dettagliati di strutture isostatiche e iperstatiche", conclude Lupoi.