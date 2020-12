Borsa Milano e gli altri Eurolistini migliorano dopo IFO

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo cheha confermato un miglioramento delle condizioni e delle aspettative delle imprese. L'Asia invece ha chiuso all'insegna dell'incertezza, a dispetto delleL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,225. Lieve peggioramento dello, che sale a 110 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,54%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,21%, più decisa, che mostra un incremento dello 0,73%, poco mossa, con un +0,08%. Frazionale aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,39% a 22.099 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,16%),(+2,04%),(+1,59%) e(+1,49%).La peggiore è, che cede il 2,84%.Tentenna, che cede lo 0,99%.Debole, che registra una flessione dello 0,64%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%.del FTSE MidCap,(+2,84%),(+2,53%),(+2,42%) e(+1,35%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,39% dopo la presentazione del nuovo Piano Sensibili perdite per, in calo del 2,08%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,48%.