Borse asiatiche deboli. Tokyo resta al palo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, risente do di qualche realizzo dopo i massimi raggiunti negli ultimi giorni, ma il piano di stimoli USA continua ad offrire un supporto anche ai mercati dell'Estremo Oriente.Chiusura sotto la parità per la Borsa di, nonostante la, estendendo il termine delle misure di stimolo a settembre 2021: ilsi attesta a 26.763 punti (+-0,16%) ed il Topix sale dello 0,14%. Poico mossa anche la piazza di(+0,06%).Borse cinesi tentennanti, conche ha limato lo 0,29% esulla stessa scia (-0,26%). Sottotono anche la borsa di(-0,06%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi è in rosso(-0,97%), assieme a Kuala Lumpur (-1,72%), Singapore (-0,28%), Jakarta (-0,08%),Poco sotto la parità(-0,34%); sulla stessa tendenza, in discesa(-1,09%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%.Il rendimento per l'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento deltratta al 3,30%.