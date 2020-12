Debole il mercato americano nel giorno delle quattro streghe

Dow Jones

(Teleborsa) - Viaggia in rosso Wall Street, dopo i record della viglia, e nel giorno delle "quattro streghe" in cui scadono contemporaneamente future e opzioni su indici e su azioni. Gli investitori continuano a sperare che il Congresso trovi l'accordo per varare ilda circa 900 miliardi di dollari. Sullo sfondo resta sempre lacon i numeri preoccupanti e le nuove misure di contenimento che si stanno varando in molti Paesi.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,51%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.704 punti. In frazionale calo il(-0,32%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,62%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,26%),(-0,78%) e(-0,76%).del Dow Jones,(+2,63%),(+0,84%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,66%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.Tra i(+3,63%),(+2,56%),(+2,25%) e(+2,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,02%.In apnea, che arretra del 2,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,77%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,63%.