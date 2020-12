ENPAP seleziona Schroders per gestione fondi ad hoc

Schroders

(Teleborsa) -– Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi – al termine di una selezione condotta avvalendosi della consulenza di Bfinance ha conferito al’incarico per la creazione e gestione, attraverso la controllata Schroder Adveq, di undedicato, con un commitment complessivo diIl fondo - chiarisce la nota - "focalizzerà i suoi investimenti suspecializzati in Europa e Nord America, con particolare attenzione all’Italia, attraverso un portafoglio bilanciato e un approccio multi-strategia. Il fondo, infatti, prevede non solo un’ampia diversificazione settoriale – con maggiore esposizione ai settori che beneficiano di forti megatrend sottostanti, come sanità e telecomunicazioni – ma anche la mitigazione della J-curve grazie all’utilizzo di co-investimenti e secondari volti ad accelerare lo sviluppo del portafoglio.La gestione dgarantirà il rispetto dei più elevatiin tutti gli aspetti del mandato, come espressamente richiesto da ENPAP e in linea con l’approccio e la filosofia del Gruppo Schroders, già firmatario dei Principi per gli Investimenti Responsabili delle Nazioni Unite dal 2007, con, e impegnato a implementare l’integrazione dei criteri ESG in tutti gli investimenti entro il 2020"."Il conferimento di questo incarico testimonia la capacità di Schroders di proporre, in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei nostri partner, e le riconosciute competenze del Gruppo nell’ambito dei Private Asset. Siamo molto lieti di questa collaborazione con una delle realtà storiche nel panorama della previdenza italiana quale ENPAP, con un fondo diretto a sostenere in via, diceCountry Head Italy Schroders,, Presidente ENPAP ha aggiunto: "ENPAP ha deciso di portare il suo approccio di investimento etico anche nell’ambito della cosiddetta economia reale. Lo farà con l’intento di investire un ammontare significativo di risorse nell’arco del prossimo triennio e di supportare così anche la