Facile.it, cambio al vertice: Stuber nominato ceo e Giacobbe presidente

(Teleborsa) - Alla soglia dei dieci anni di attivitàe annuncia leLe nomine di Giacobbe e Stuber saranno effettive dal prossimo primo aprile, quella di Palano dal primo gennaio 2021., manager tedesco di grande esperienza che arriva in Italia e alla guida di Facile.it dopo un lungo percorso consulenziale in Bain & Company e sette anni in Check24.de, comparatore tedesco di servizi finanziari, andrà a sostituire, che continua a rimanere nel gruppo assumendo l'incarico di presidente."Facile.it ha un brand molto forte ed una value proposition estremamente chiara: permettere ai suoi utenti di risparmiare facilmente tempo e denaro – ha dichiarato–. Sono molto felice di entrare a far parte dell'eccellente team di Facile.it e di lavorare per fare in modo che confrontare e risparmiare diventi ancora più semplice per i nostri utenti. Col mio background e la mia esperienza sono fiducioso riuscirò a contribuire al successo continuativo e alla futura crescita dell'azienda"., entrato in Facile.it nel 2017 come managing director insurance, dopo un'esperienza nella consulenza in The Boston Consulting Group era stato fondatore e ceo di Westwing.it (già Dalani.it). Dall'inizio del prossimo anno Palano assumerà la responsabilità di tutte le business lines e delle reti fisiche di Facile.it, oltre che dei relativi call center."Facile.it – ha commentato– è un'azienda che negli ultimi anni è cresciuta a ritmi vertiginosi ed era fondamentale, perché potesse continuare a farlo, che si dotasse di una struttura più grande e complessa alla quale, chiaramente, stavamo lavorando da tempo. Aver pianificato con tanto anticipo un avvicendamento così importante ci ha consentito di trovare la soluzione migliore, garantendo l'evoluzione dei ruoli di Mauro e Diego e inserendo in azienda un manager di grande valore come Tobias. Grazie alla loro professionalità e al loro impegno siamo certi che Facile.it continuerà a raccogliere importanti successi".