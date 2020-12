Fisco, De Lise: "Nel 2021 pronti a dare un contributo per la ripartenza dell’Italia"

(Teleborsa) - "Non vogliamo più restare ai margini". Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dalin occasione del"Il ruolo del commercialista – ha sottolineato– deve essere centrale non soltanto nella percezione dei nostri clienti, ma anche da parte del governo. In questo 2020 abbiamo lavorato pancia a terra, non facendo mai mancare il nostro sostegno a cittadini e imprenditori. Protagonisti positivi nel lavoro, ma assolutamente negativi per quanto riguarda le mancanze del governo nei confronti della nostra categoria. Siamo stati esclusi da tutto: indennizzi, risarcimenti, ristori. Eppure, non esiste un tema, un settore, un ambito nel quale i professionisti non siano stati in prima linea. L'obiettivo che si pone per il prossimo anno è fare in modo che i commercialisti e i professionisti in generale non vengano visti come privilegiati, ma come persone che hanno voglia di dare un contributo, ricevendo inoltre le tutele che quest'anno sono mancate".Sul compenso equo, nel suo interventoauspicando una giusta interlocuzione verso i professionisti da parte del governo, ha affermato che si tratta di "uno dei target sui quali lavorare ma servono anche strumenti adeguati e più giusti per i lavoratori autonomi"."Comprendo le richieste della categoria dei commercialisti, è evidente – ha sottolineato– che manca qualche passaggio in questo senso. Allo stesso tempo, però, è fondamentale che i commercialisti si pongano come professionisti a tutto tondo e non si limitino a essere consulenti dei loro clienti. Ci sono moltissimi settori che dopo la pandemia offriranno importanti opportunità di crescita".Parlando di ammortizzatori sociali all'interno degli studi professionaliha affermato che "c'è un progetto avviato con l'onorevole Gribaudo, ma intanto persiste una preoccupante mancanza di dialogo con il governo. Non c’è unità d'intenti, occorre voltare pagina"All'evento sono intervenuti anche, deputato già viceministro dell'Economia;sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli;, componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;presidente Confprofessioni;presidente AIGA;, presidente ASIGN;managing partner di Pwc Tls Avvocati e Commercialisti;, segretario Ungdcec.