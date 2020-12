Gruppo Cassa Centrale: 1 milione di euro a Caritas nell'anno più difficile

(Teleborsa) - Undelin un contesto estremamente difficile per moltenell'anno piùper il nostro Paese chiamato, ormai da mesi, a fronteggiare l'emergenza Covid.Con questo obiettivo, con le sue societàha deliberato una donazione complessiva dida 100.000 euro ciascuno, a favore delle Caritas diocesane delle Sedi territoriali di Cassa Centrale Banca e delle Società del Gruppo (Bari, Bologna, Brescia, Cuneo, Padova, Roma, Trento, Treviso e Udine), e un ulteriore intervento a favore di Caritas Italiana.Il progetto - chiarisce la nota - si sviluppa suvariamente articolate sui territori coinvolti. La prima, a favore delle, sostiene i servizi di accoglienza i cui oneri sono aumentati con la necessità di disporre di spazi più numerosi e più ampi per garantire la sicurezza sanitaria degli ospiti.La seconda rafforza laattraverso l’erogazione di contribuiti economici e servizi di orientamento per le necessità abitative, educative e sanitarie. Infine, la terza linea di intervento prevede ilper attutire gli effetti della interruzione delle attività economiche, con il sostegno a spese urgenti (locazioni, utenze, acquisti per il riavvio delle attività ecc.)."Questa iniziativa – ha commentato il– è in continuità con tutte le attività che il nostro Gruppo persegue in termini di responsabilità sociale e solidarietà. Grazie alla, e alla capacità delle Caritas di intercettare le situazioni di disagio più difficili, le donazioni potranno dare un sostegno concreto in questa fase di grande necessità"."Lacausata dall’emergenza sanitaria ha peggiorato le condizioni di quanti già si trovavano in difficoltà ed esposto molte altre persone al rischio concreto di scivolamento sotto la soglia di povertà”. Ha evidenziato, direttore di Caritas Italiana sottolineando che "accanto ai necessari interventi di emergenza, la complessità del fenomeno che stiamo fronteggiando ci chiede di unire le forze e investire energie e risorse in programmi di più ampio respiro, in una visione di insieme che pensi in termini di comunità. Nell’esprimere gratitudine, assicuriamo da parte nostra l’impegno aperché portiattraverso la realizzazione di attività definite alla luce dei diversi ed effettivi bisogni delle comunità locali".- Del resto, lehanno da sempre una tradizione di solidarietà, coerente con il DNA della cooperazione mutualistica di credito.Negli anni - conclude la nota - "e l’aiuto dove ve ne fosse bisogno, e in questo 2020 molto particolare per il notevole incremento delle situazioni di disagio e difficoltà causate dallail Gruppo ha voluto dare un segnale ancor più forte, che si è concretizzato anche in questo importante