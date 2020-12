Istat, prezzi alla produzione in calo a novembre

(Teleborsa) -dopo cinque mesi di aumenti consecutivi. L'segnala a novembre(era -2,4% a ottobre).Suli prezzi alla produzione registrano une una. Al netto del comparto energetico, i prezzi aumentano dello 0,1% su base mensile e dello 0,3% su base annua.Suli prezzi(+0,1% per l’area euro, -0,2% per l’area non euro) e registrano una, meno ampia rispetto a quella sul mercato interno (-0,5% per l’area euro, -1,6% per l’area non euro).Nel, i prezzi registrano un, dovuto all’incremento dei prezzi sul mercato interno (+1,3%), mentre i prezzi sul mercato estero sono in lieve calo (-0,2%).Fra le, gli aumenti tendenziali più elevati interessano i settorie (+2,3% area non euro) e(+1,4% mercato interno , +1,7% area non euro). Le flessioni più ampie, su tutti e tre i mercati di riferimento, si registrano per(-19,6% mercato interno, -5,6% area euro, -23,7% area non euro) e(-1,3% mercato interno, -4,8% area euro, -5,2% area non euro).A novembre 2020 iperdiminuisconosu base mensile e aumentano dello 0,2% su base annua. I prezzi dsi riduconoin termini congiunturali e crescono dello 0,7% in termini tendenziali.