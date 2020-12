Jabil debole nonostante trimestrale oltre attese

Jabil

S&P-500

Jabil

indice del basket statunitense

Jabil

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso, che mostra un -2,03%, nonostante una trimestrale migliore delle aspettative.Il colosso dei servizi al settore manifatturiero ha registrato nel primo trimestrea 200,4 milioni, pari a 1,31 dollari per azione, da 40,4 milioni (26 centesimi per azione). Su base rettificata l'EPS si è attestato a 1,60 dollari contro gli 1,27 dollari del consensus. Isono invece cresciuti del 4,4% a 7,83 miliardi rispetto ai 7,03 miliardi delle attese degli analisti.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,2%, rispetto a +0,72% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43,82 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44,92.